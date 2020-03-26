Китайские ученые создали композитные пленки для защиты дерева

Ученые «Нанкинского лесотехнического университета» (Китай) разработали способ повышения огнестойкости древесины путем нанесения на нее бинарных нанокомпозитных пленок. Исследование опубликовано на ресурсе швейцарского издательства MDPI.

Основными компонентами покрытия являются хитозан, фитат натрия, нано оксид титана и оксид цинка. Специалисты испытали материал на образцах древесины размерами размерами 10 × 10 × 1 мм 3 и 120 × 10 × 4 мм 3 . Тесты при отжиге в спиртовой лампе показали, что брускам для самозатухания требуется около 6 секунд после возгорания.

Такой результат объясняется свойствами компонентов. Хотозан оказался мало эффективен для повышения огнестойкости. Однако его огнезащитные свойства были улучшены после добавления слоя фитата натрия.

Это было связано с тем, что азот в хитозане и фосфор в фитате натрия составляют антипиреновую систему “азот-фосфор”», – отмечается в исследовании.

Огнестойкость материала обеспечивает добавление в состав нано оксида титана и оксида цинка. При этом нано оксид титана оказался более эффективен для повышения огнезащитных свойств отличие от оксида цинка.

Как отмечается в исследовании, в перспективе систему можно использовать для защиты других материалов.

Фото: mtdata.ru