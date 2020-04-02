В Таджикистане из-за коронавируса отложили открытие крупного производства сурьмы

В Таджикистане на три месяца отложили открытие китайско-таджикского предприятия «ТАЛКО Голд» по производству сурьмы. Как сообщает информагентство Reuters, причиной стала пандемия коронавируса.

Завод «ТАЛКО Голд» (TALCO Gold) принадлежит компаниям TALCO (Таджикская алюминиевая компания) и Tibet Huayu Mining Co. На нем планировалось в марте начать выпуск сурьмы, добываемой из месторождений Кончох в западном Таджикистане. Однако 31 марта директор по коммуникациям TALCO Игорь Саттаров написал, что запуск ожидается в середине 2020 года. Перенос события связан с политикой страны. Таджикистан на фоне пандемии коронавируса закрыл свои границы и приостановил выдачу разрешений на работу иностранцам.

Сейчас, по данным ресурса coronavirus-monitor, в стране не подтверждено ни одного случая заболевания. В то же время в соседних Узбекистане, Киргизии, Казахстане и Афганистане заболевшие есть. В Узбекистане вирус диагностирован у 187 человек, Киргизии – 116, Афганистане – 239, Казахстане – 402.

Как уточняет Sputnik, объем инвестиций в производственный комплекс составляет 200 млн долларов США. Предполагается, что завод станет самым большим предприятием по переработке сурьмяного концентрата в Центральной Азии.

Мощность производства составит 15 тыс. тонн сурьмы, 6 тыс. тонн сурьмяных белил и 2,2 тонны золота в год. Таким образом, суммарный показатель выпуска превысит 10 % от ее мирового производства.

Фото: facebook.com/talco.tj/площадка будущего завода