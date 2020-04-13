В штате Мэриленд ограничили использование антипиренов

Власти штата Мэриленд США ограничили использование антипиренов в мягкой мебели, детских товарах и матрасах. Об этом сообщает издание ChemicalWatch.

В конце марта Законодательное собрание штата одобрило документ, вводящий ограничение в 0,1 % на применение продукта в колясках, люльках, игровых приставках, мягкой мебели и матрасах.

Под определение «антипирен» подпадает любое вещество, используемое для сдерживания распространения огня. Это вещество содержит один или несколько галогеновых химикатов, в том числе йод, бром или хлор; один или несколько углеродных элементов и один или несколько фосфорных или азотных элементов; является наноразмерным химическим веществом.

Нарушителям закона грозит штраф на сумму 10 тыс. долларов США за каждый факт нарушения.

Законопроект направлен на подпись губернатору штата Ларри Хогану. Однако, судя по сообщениям на официальном сайте главы Мэриленда, политик пока не подписал закон. Хоган решает проблему борьбы с распространением коронавируса.

В случае одобрения ограничения на использование антипиренов вступят в силу 1 января 2021 года.

Помимо Мэриленда применение антипиренов также ограничили в штатах Вашингтон, Калифорния, Мэн, Род-Айленд и Миннесота. Подобные законопроекты рассматривают власти еще как минимум 10 штатов.

Фото: facebook.com/statemaryland/Законодательное собрание Мэриленда