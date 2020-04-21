Borealis и Borouge разработали огнестойкую оболочку для кабелей

Компании Borealis (Австрия) и Borouge (Объединенные Арабские Эмираты) разработали новую оболочку для производства огнестойких кабелей. Новинка отличается экологичностью и повышенной огнестойкостью.

Как сообщает Borealis, марка FR8101 представляет собой решение, не содержащее галогенов и основанное на технологии гидратации металлов. Оболочка предназначена для производства низковольтных кабелей для зданий, эксплуатируемых в тяжелых условиях.

Продукт FR8101 способен сохранять свою форму в условиях высоких температур, тем самым препятствуя распространению пламени, даже если сам кабель поврежден огнем.

Разработчики заверяют, что в зависимости от типа конструкции FR8101 может получить категорию d0 по регламенту Евросоюза CPR (Строительство Регулирование продукта). Это означает максимальный уровень огнестойкости для кабелей.

Добавим, в мире уже более 7 лет существует тенденция отказа от галогеносодержащих антипиренов. Как результат – переход компаний на разработку и выпуск продукции без галогенов.

В частности, американский поставщик термопластичных эластомеров Alliance Polymers and Services представил новую линейку огнестойких материалов для защиты кабелей.

Фото: borealisgroup.com/кабели