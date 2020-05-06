Ученые Мумбаи создали антипирен для полиуретановых покрытий

Индийские ученые разработали инновационный антипирен для повышения огнестойкости полиуретановых покрытий. Ключевым сырьем для производства продукта стала кислота, входящая в чай, дубовую кору и иные растения. Исследование было опубликовано на ресурсе Springer Nature Switzerland AG.

Над проектом работали исследователи отдел полимеров и поверхностных технологий Института химической технологии Мумбаи Сиддеш Местри, Сонам ​​Пратик Хунтия, Мег Патель и Шашанк Мхаске.

В ходе экспериментов ученые выбрали галловую кислоту в качестве сырья для производства продукта. Одним из преимуществ кислоты стала ее доступность, многофункциональная структура и широкий спектр применения. Чтобы получить конечный компонент, исследователи провели синтез. Он заключался в ацетилировании, реакции с дихлоридом фенилфосфоновой кислоты и деацетилировании. Получившийся продукт использовали в качестве сшивающего агента при производстве полиуретановых покрытий.

Затем ученые испытали состав, в том числе, по значению предельного кислородного индекса (LOI) по стандарту UL — 94. При отжиге материал с самой высокой концентрацией продукта показал по тесту LOI уровень 27, по UL -94 – самозатухание в течение 10 секунд (UL 94 V0).

Как писал «Огнепортал», ученые Института химической технологии усовершенствовали технологию получения огнестойких эпоксидных покрытий. Для этого они добавили в отвердитель атомы фтора и бора.

Фото: ictmumbai.edu.in/Институт химической технологии Мумбаи