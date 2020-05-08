Alexium выводит на рынок антипирен для текстиля

Австралийская компания Alexium International подписала соглашение с Israel Chemicals Ltd о поставках и распространении на рынке антипиренов для текстиля Alexiflam NF. Как сообщает Alexium, контракт стал продолжением меморандума, заключенного в апреле 2019 года.

По условиям соглашения Alexium представит своему партнеру доступ к технологии Alexiflam NF и сами антипирены, применяемые для повышения огнестойкости хлопка, поролоновых матрасов, военной формы и текстиля. Выпуском антипиренов сможет заниматься как Alexium, так и Israel Chemicals.

Как уточняет FNArena, цена контракта составляет 15 млрд долларов США. Соглашение позволит вывести на рынок антипирен Alexiflam NF. В нем Alexium видит огромный потенциал с учетом оценки мирового рынка огнестойкого хлопка в более чем 300 млн квадратных метров в год. Israel Chemicals является для Alexium третьим стратегическим партнером после ведущего американского производителя постельных принадлежностей Soft-Tex и Pine Belt по разработке огнестойкой формы для армии США.

Добавим, Alexium International специализируется на создании и производстве защитных огнезащитных решений для текстиля. Компания активно сотрудничает с министерством обороны США.

Фото: facebook.com/AlexiumInternational/американский офис Alexium