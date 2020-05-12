Британцы выступили за увеличение финансирования противопожарного проекта

Британцы попросили местные власти увеличить финансирование проекта по замене пожароопасной облицовки и повышению пожарной безопасности, сообщает Fire safety matters.

Поводом стал опрос, проведенный изданием Inside Housing среди жителей Великобритании, по вопросам пожаробезопасности домов. Как оказалось, граждане не удовлетворены действиями правительства по повышению пожарной безопасности их жилищ, а конкретно – в очищении зданий от пожароопасной облицовки. В опросе приняли участие 1352 человека.

Более половины из них, а именно 70 %, заявили, что все еще имеют опасную облицовку и видели ее неснятой. Еще 27 % людей посчитали, что финансирование должно быть увеличено для сведения к минимуму серьезных дефектов пожарной безопасности, 14 % – о проблемах с деревянными конструкциями и 5 % – проблемы с «неадекватными» противопожарными дверями. Не менее 34 % участников опроса отметили «отсутствующие или неадекватные» отсеки и 34 % – наличие горючей изоляции или ее полное отсутствие.

Так жители отреагировали на мартовское заявление главного секретаря Казначейства правительства Великобритании Риши Сунака о выделении дополнительного 1 млрд фунтов стерлингов к первоначальным 600 млн. Средства пойдут на решение вопросов пожарной безопасности и замены облицовки частных домов высотой более 18 метров и социального жилья.

Британцев поддержали Комитет по жилищному строительству, общинам и местному самоуправлению и «Союз пожарных бригад». Представители организации сослались на «постоянную неясность» жителей относительно степени противопожарной безопасности зданий. Одним из факторов негативного влияния на психику является проблема облицовки.

Генеральный секретарь «Союза пожарных бригад» Мэтт Рэк добавил, что вопросы пожарной безопасности волнуют тысячи жителей. Поэтому выделяемых средств в 1 млрд фунтов стерлингов недостаточно для преодоления кризиса безопасности зданий.

«Правительству необходимо срочно провести открытый и подотчетный национальный аудит небезопасных зданий, надлежащим образом оценить стоимость работ и определить способы возмещения затрат от владельцев зданий», – сказал Мэтт Рэк.

Напомним, в июне 2017 года при пожаре в лондонском Grenfell Tower погибли как минимум 17 человек. Одной из причин быстрого распространения пламени стала горючая облицовка. После трагедии в Лондоне началась замена опасных фасадов.

Фото: holmesfire.com/Grenfell Tower