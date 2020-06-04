В Австралии создали антипирен для сдерживания природных пожаров

В Австралии общественники разработали и испытали антипирен, который можно использовать для защиты населенных пунктов от пожаров и в качестве удобрения. Об этом сообщает издание ABC news.

Работа над проектом началась в 2015 году после крупного пожара в Южной Австралии. Представители «Южно-австралийской ассоциации фермеров» (SANTFA, занимается сохранением сельского хозяйства) приступили к исследованию полимеров, которые можно взять за основу в качестве антипиренов. Выбор пал на производное диаммонийфосфата (DAP), применяемого в качестве удобрения. Состав вещества не раскрывается.

Менеджер по исследованиям и разработкам Грег Батлер отметил достоинства новой формулы. По его словам, вещество способно оставаться на поверхности в течение нескольких недель после его распыления. Таким образом, антипирен необходимо распылять на защищаемой площади, что позволит снизить ущерб от природного пожара.

Эффективность продукта доказали испытания. Для этого подожгли два участка: обработанный веществом и «обычный». Обработанный участок горел с меньшей интенсивностью, а количество золы было меньше, чем на необработанном. Соответственно, с учетом более низкой скорости распространения огня появляется дополнительное время на борьбу с пламенем.

В перспективе антипирен можно использовать для обработки лесных участков накануне сезона пожаров. Кроме того, продукт прекрасно подходит в качестве удобрения.