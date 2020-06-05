На Украине плановые проверки пожаробезопасности отдадут страховым компаниям

Верховная Рада Украины в первом чтении 2 июня одобрила законопроект, который передаст функции по плановым проверкам пожарной безопасности страховым компаниям. Об этом сообщается на ресурсе парламента соседа России.

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первых шагов дерегуляции бизнеса путем страхования гражданской ответственности» был внесен в Раду группой депутатов 17 апреля 2020 года. Документ предусматривает лишение права проводить проверки сотрудников «Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям» (ДСНС). Это новаторство парламентарии объясняют необходимостью соответствия европейским практикам.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, за последние 10 лет в стране зарегистрировано 730,4 тыс. пожаров, а в среднем стране происходит 73 тыс. возгораний. В результате ЧП погибли 28,2 тыс. человек и 16,8 тыс. получили травмы. Возмещение причиненного ущерба ложится на государственный и местный бюджеты, а с каждым годом компенсации становятся все дороже. Поэтому необходимо изменить законодательство о страховании.

«Все, кто эксплуатирует объекты, где потенциально может возникнуть аварийная ситуация, страхуют свою ответственность перед потенциальными потерпевшими. Тем самым, обеспечивается надежная гарантия, что пострадавшие получат возмещение убытков», – отмечается в пояснительной записке.

Предотвращение ЧП основывается на проверках, но они создают почву для коррупции. При этом пострадавшие не имеют возможности получить компенсации в случае пожара. Поэтому депутаты предлагают организациям со средней средним и/или незначительной степенью риска заключат договор страхования своей ответственности на срок от 6 до 10 лет. В случае пожара страховщик обязан компенсировать убытки.

Депутат Рады Татьяна Плачкова в социальных сетях подвергла критике законопроект.

«Вместо того, чтобы начать реформировать пожарно-техногенную отрасль безопасности, вместо того, чтобы распределять расходы на закупку необходимого оборудования для противопожарного (а это не совсем!) –Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 3361, который не позволит ДСНС проводить проверки пожарной безопасности, их место займут страховые компании»,– отметила парламентарий.

Он пояснила, что страхование и государственный надзор – совершенно разные вещи и никак не связаны, не могут заменить друг друга.