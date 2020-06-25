В Корее создали огнестойкий композит, растворимый в воде

Инженеры «Корейского института науки и технологии» (KAIST) разработали огнестойкий композит, способный растворяться в воде. Материал благодаря своим свойствам прост в утилизации и безопасен для окружающей среды. Исследование на днях было опубликовано в журнале Composites Part B: Engineering.

Разработка представляет собой материал, армированным углеродным волокном (CFRP). Команда ученых во главе с доктором Юн Че Юнгом при создании композита использовала дубильную кислоту – продукт растительного происхождения. Из дубильной кислоты инженеры получили эпоксидную смолу и смешали ее с углеродным волокном. В итоге получился огнестойкий углепластик.

Однако разработчики на этом не остановились и занялись проблемой утилизации материала.

«Более 99 % углепластика может быть восстановлено и что дубильная кислота при растворении дает вещество, называемое углеродными точками, которое может использоваться в качестве электронного материала», – отмечается в статье.

Новый материал, как показали опыты, в четыре раза легче стали и в 10 раз превышает ее по механическим характеристикам. Юнг заявил, что композит имеет широкий спектр применения с точки зрения огнестойкости, механической жесткости и пригодности для вторичной переработки.

Сейчас команда планирует продолжать работу над улучшением свойств композита.