В Казахстане сгорел битумоприемник

В Казахстане пожарные минувшей ночью три часа тушили крупное возгорание в битумоприемнике в Павлодарской области. Площадь пожара составила 1,2 тыс. квадратных метров, сообщает Today.kz со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Сигнал о возгорании поступил на пульт спасателей в 02:45 по местному времени. Огнеборцам сообщили, что горит смесь нефтяных отходов в одной из ванн для нагрева битума. На помощь выехали 32 сотрудника службы пожаротушения. К ним присоединились специалисты пожарной части «Павлодарского нефтехимического завода». Пожару был присвоен максимальный ранг сложности.

Локализовать пламя удалось в 04:40 утра, а полностью ликвидировать возгорание в 05:35. Для тушения огня сотрудники подавали пенный генератор из автоцистерны. Борьбу с пламенем осложняли материалы, из которых были изготовлены стены и кровля здания, — металлический профлист.

Сейчас специалисты выясняют причину пожара и оценивают ущерб, причиненный происшествием.

Добавим, объект расположен на территории бывшего «Павлодарского картонно-рубероидного завода». Сейчас участок занимает «Стройсервис-Арсенал».