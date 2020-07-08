Украина ужесточает наказание за нарушение правил пожарной безопасности

Власти Украины усиливают административную ответственность за нарушение правил пожарной безопасности. На днях Верховная Рада зарегистрировала законопроект «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров».

Авторами нормативного акта выступила группа депутатов из 59 депутатов. Ответственным назначен председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, одной из причин угрожающего роста пожаров в экосистемах, на объектах транспорта и энергетики являются нарушение правил пожарной безопасности и требований технической эксплуатации электрических сетей. В то же время санкции за нарушение законодательства не влияют должным образом на граждан. Дело в том, что большинство статей Кодекса Украины об административных правонарушениях, касающиеся защиты экологии, не менялись с 1997 года.

«Остается чрезвычайно низким по сравнению с нанесенным вредом размер санкций, который до сих пор рассчитывается от официально установленного размера необлагаемого минимума доходов граждан (17 грн.)»,– отмечается в документе.

Поэтому депутаты предложили увеличить размер штрафов максимум 5950 гривен. Так, за нарушение правил пожарной безопасности на транспорте (морской, речной, железнодорожный) гражданам грозит штраф на сумму 1700 до 3400 гривен, должностным лицам – от 3400 до 5100. Если нарушение произошло на воздушном транспорте, то виновным придется выплатить соответственно от 2550 до 4250 гривен и от 4250 до 5950.

Использование пожарной техники и средств пожаротушения не по назначению может привести к предупреждению или штрафу на сумму от 8,5 гривен до 119 для граждан и от 34 до 170 для должностных лиц.