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Фото: canadianmetalworking.com

Sherwin-Williams представил новый огнезащитный ЛКМ

Наталья Кузнецова 1 день назад В мире, Новости

Sherwin-Williams в июле представил новое вспучивающееся огнезащитное эпоксидное покрытие FIRETEX M90 /03. Продукт обеспечивает защиту по UL 1709 на срок до четырех часов.

Как сообщает компания, подразделение Sherwin-Williams Protective & Marine расширило линейку пассивных огнезащитных покрытий марки FIRETEX. Новое решение позволяет оптимизировать сферы применения и снизить затраты при защите от углеводородного пожара.

Продукт FIRETEX M90/03 прошел испытания на долговечность по UL 2431 (устойчивость к солевому туману, кислотному разбрызгиванию и другим ключевым факторам окружающей среды) и сертифицирован по стандарту UL 1709.

«Пассивная противопожарная защита FIRETEX M90 / 03 обеспечивает сертифицированную по UL 1709 защиту от интенсивного нагрева углеводородных бассейнов на срок до четырех часов. Она помогает защитить структурную целостность многочисленных стальных конструкций, используемых в наземных средах нефтегазопереработки и на химических объектах», – отмечается в сообщении компании.

Производитель заверяет, что эпоксидное покрытие обеспечивает долговечность и исключительную защиту от коррозии, а также простоту и высокую скорость нанесения при небольшой толщине (она не уточняется).

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