Продажи Rockwool в первом полугодии снизились на 7,4%

Компания Rockwool по итогам работы в первой половине 2020 года зафиксировала снижение продаж на 7,4%. На спаде показателей не лучшим образом отразилась пандемия коронавируса, которая привела к сокращению спроса на основных рынках сбыта.

Как сообщается в отчете концерна, во втором квартале продажи составили 583 млн евро, что на 15% в местных валютах ниже показателя аналогичного периода 2019 года, в первом полугодии – 1232 млн (-7,4% к январю-июню 2019, в том числе 0,6% как результат покупки шведской компании Parafon).

Показатель EBIT в апреле-июне достиг 58 млн евро (во втором квартале 2019 года было 102 млн), в первом полугодии – 138 млн (-22,7% к январю-июню 2019). При этом объем инвестиций увеличился на 4 млн евро до 176 млн ввиду продолжения реализации проектов по расширению мощностей в Германии и США.

Что касается регионов присутствия, Rockwool ощутил снижение продаж в Европе, тогда как в Америке падение было не столь чувствительным. Реализация продукции в Северной Америке и Азии во втором квартале снизилась со 148 млн евро до 129 млн (-13%), в первом полугодии – с 290 млн до 278 млн (-4,2%). В Западной Европе продажи в первом полугодии сократились на 9% до 744 млн евро, во втором квартале – на 17,2% до 349 млн. В Восточной Европе показатели составили соответственно 210 млн евро (-4,2% в местных валютах) и 205 млн (-9,8%). Среди наиболее пострадавших от Covid-19 стран Rockwool, в частности, называет Россию, Польшу, Румынию, Францию, Испанию, Малайзию, Индию. Площадки во многих странах были остановлены в начале второго квартала и лишь к середине мая заводы снова заработали.

Максимальный спад продаж зафиксирован в сегменте теплоизоляции. Реализация продукции в первом полугодии сократилась на 9,5% до 921 млн евро, во втором квартале – до 438 млн (-17,8%). Продажи продукции в сегменте «Системы» составили соответственно 311 млн евро (-2,5%) и 145 млн (-10,5%).

«Пандемия Covid-19 оказала значительное влияние на продажи во втором квартале, так как апрель и май снизились примерно на 20 %. В июне большинство рынков показало признаки восстановления», – отмечается в отчете компании.

Во второй половине 2020 года Rockwool ожидает небольшое увеличение продаж относительно января-июня.