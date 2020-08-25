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Фото: https://www.csiro.au

В Австралии создали инновационный огнестойкий композит

Наталья Кузнецова 18 часов назад В мире, Новости

Ученые «Государственного объединения научных и прикладных исследований» (CSIRO, Австралия) разработали легкую огнестойкую облицовку для судостроения. Новинка способна выдерживать температуры более 1000 градусов по Цельсию, сообщает CSIRO.

Специалисты создали новинку совместно с компанией CBG Systems (Тасмания). Прототип панели Rapid Access Composite (RAC) Plus является первым в своем роде термозащитным покрытием, способным сохранять прочность при высоких температурах.

Разработка представляет собой инновационные двусторонние водоотталкивающие панели. Вес панелей примерно в два раза меньше, чем у традиционной металлической обшивки. Новый композит также может быть модифицирован для изготовления строительных материалов.

Особенности состава панелей не раскрываются. Известно, что команда ученых в сотрудничестве с CBG Systems изготовила 2,5 тыс. панелей. Новые материалы сейчас устанавливаются на новые корабли и ими заменяют устаревшие конструкции.

«Они соответствуют соответствующим испытаниям на огнестойкость для морской промышленности и обеспечивают как минимум 60-минутную защиту от огня»,– отмечает CSIRO.

Как ожидается, новая легкая огнестойкая облицовка изменит облик кораблей по всему миру.

 

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