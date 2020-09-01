Китайские ученые придумали, как повысить огнестойкость эпоксидных ЛКМ

Китайские ученые разработали технологию повышения огнестойкости эпоксидных вспучивающихся покрытий. Для этого в материал добавляют нитрид циркония (ZrN), сообщается в статье, опубликованной в издании Progress in Organic Coatings.

В работе принимали участие ученые Пекинского химико-технологического университета. В ходе исследований разработчики испытали лакокрасочные материалы с добавлением ZrN. Тесты показали, что стальная пластина, покрытая огнезащитным эпоксидным ЛКМ без нитрида циркония достигает температуры 580 градусов по Цельсию примерно за 46,1 минуты. При добавлении ZrN в количестве 1～3 мас. % эта температура была достигнута за 61 минуту.

Исходя из этих результатов, ученые сделали вывод о том, что добавление нитрида циркония позволяет повысить безопасность стальных конструкций и даст больше времени на эвакуацию во время пожара.

Кроме того, как выяснили ученые из Поднебесной, материал с ZrN более чем на 20,3% снижает общее тепловыделение вспучивающихся эпоксидных покрытий и на 40% дымообразование.