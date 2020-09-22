Компания Polflam создала сатиновое огнестойкое стекло

Компания Polflam (Польша) разработала сатиновое огнестойкое стекло с матовым оттенком. Как сообщает производитель, продукт отличается функциональностью и высокой степенью безопасности.

При разработке стекла сотрудники решили несколько задач. В частности, снижения вероятности повреждения поверхности. Теперь сатинированная сторона стеклянной панели обращена внутрь стеклопакета и контактирует с прослойкой огнестойкого гидрогеля. Благодаря этому она не подвергается загрязнению или царапинам. Сама сторона идеально гладкая, что упрощает ее очистку.

В ходе работы компания получила широкий спектр огнестойкости стекла. Материал доступен в классах огнестойкости E / EW / EI: 15, 30, 60, 90, 120. Кроме того, были достигнуты высокие значения параметров огнестойкого стекла. К примеру, материал EI 30 толщиной 20 мм имеет коэффициент светопропускания 89% и показатель звукоизоляции Rw = 42 дБ.

Отмечается, что сатиновое стекло может быть использовано для четкого разделения функциональных пространств с сохранением светопропускания в обычных помещениях и на объектах специального и общественного назначения (медицинские центры, офисы, конференц-залы).