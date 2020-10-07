Songwon разработал новый огнестойкий синегрист

Компания Songwon в конце сентября представила новый огнестойкий синергист марки Songflame WB. Материал отличается экологичностью и высоким содержанием активного вещества.

Как сообщает производитель, Songflame WB 201 представляет собой маловязкую огнестойкую дисперсию на водной основе, не содержит растворителей и галогенов. Рецептура композиции и огнестойкие свойства не уточняются.

Продукт разработан специально для лакокрасочных материалов, герметиков, клеев и эластомеров. Кроме того, его можно использовать для повышения огнестойкости текстильных изделий.

Материал Songflame WB 201 дополнил линейку огнестойких безгалогеновых синергистов марки Songflame. Ранее компания представила эту серию на выставке K-2019 (Международная выставка полимерной промышленности, проходит раз в три года, прим. ред.).

Songwon планирует начать выпуск второго поколения огнестойких продуктов в 2021 году.