В Казахстане сгорел торговый дом

На северо-востоке Казахстана, В Павлодаре, минувшей ночью,12 октября, сгорел торговый дом «Арай». Как сообщают местные СМИ со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области, площадь пожара в четырехэтажном здании составила 1500 квадратных метров.

Первым о возгорании сообщил сторож. В час ночи по местному времени он позвонил в экстренные службы и рассказал о задымлении в районе кровли второго этажа. На место ЧП выехали спасатели. К этому моменту площадь пожара составляла 400 «квадратов».

Как отмечает pavlodarnews.kz, расчеты тушили здание с двух сторон в шесть стволов. Пожарные при помощи автоколенчатого подъемника АКП-50 со стороны ТД «Квазар» заливал огонь с высоты. Используя автолестницу, они заливали объект с улицы Михаила Исиналиева. Другая группа тушила огонь в торговом доме.

В тушении пожара были задействованы 77 огнеборцев и 16 единиц техники. Общая площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. В кирпичном здании сгорели офисные помещения, бутики, кровля и частично обрушились перекрытия.

Справиться с огнем пожарные смогли к 04:55. В результате ЧП никто не пострадал. По предварительным данным, как отмечает Sputnik, причиной пожара стало короткое замыкание в щите освещения.