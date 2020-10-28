В Китае повысили огнестойкость покрытий на основе полиуретановой дисперсии

Китайские ученые изменили технологию получения вспучивающихся огнезащитных покрытий. Материал отличается повышенной огнестойкостью. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Progress in Organic Coatings.

Над проектом работали сотрудники Сианьского университета архитектуры и технологий ЯЧао Ван, Джун Дэн, Цзянпин Чжао и специалист Научно-исследовательского института химической защиты Хунсин Ши.

Инновация заключается в исследовании влияния концентраций трифосфата алюминия (АТФ) на огнестойкость огнезащитных покрытий с использованием в качестве связующего алифатического полиуретана на водной основе (AWP).

Как выяснили исследователи, дозировка АТФ в количестве 2 мас.% в покрытии, содержащем AWP, повышает огнестойкость материала. Об этом свидетельствует снижение индекса роста пламени с 0,49 до 0,34 кВт · м − 2 · с − 1, а также уменьшение скорости тепловыделения во время горения.

Повышение огнестойкости возможно благодаря тому, что АТФ за счет теплоотвода, заполнения Al (PO3) 3 для упрочняющих остатков полукокса и каталитического обугливания способствует увеличению Eα с 26,33 до 39,38 кДж / моль – это соответствует стадии 95-215 градусов по Цельсию.