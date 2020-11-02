Японские ученые создали биопластик с повышенной термостойкостью

Ученые «Японского передового института науки и техники» (JAIST) создали термостойкий пластик на основе целлюлозной биомассы. Материал выдерживает температуру более 740 градусов по Цельсию, сообщается на ресурсе Института.

В основе разработки – прочная и жесткая сульфатная целлюлоза (крафт-целлюлоза). Исследователи получили из этого продукта 3-амино-4-гидроксибензойная кислоту (AHBA) и аминобензойную кислоту (ABA). Затем преобразовали AHBA в 3,4-диаминобензойную кислоту (DABA), а ее полимеризировали в поли (2,5-бензимидазол) (ABPBI). Конечный продукт исследователи переработали в термостойкую пленку.

Как оказалось, добавление очень небольшого количества ABA с DABA увеличивает термостойкость получаемого сополимера.

«Расчеты по теории функционала плотности (DFT) подтвердили, что небольшое включение ABA усиливает межцепочечные водородные связи между имидазолами»,– отмечается в исследовании.

Созданный органический пластик выдерживает температуру выше 740 градусов по Цельсию, отличается легкостью и экологичностью. Кроме того, он не ступает в прочности обычному пластику, не выделяет вредных веществ и быстро разлагается.