Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов» Конференции по огнезащите и пожарной безопасности в 2020 году
Фото: www.hexion.com/ завод в Канаде

Hexion выпустила на рынок огнестойкую пленку

Наталья Кузнецова 1 день назад В мире, Новости

Американская компания Hexion выпустила на рынок огнестойкую пленку для защиты деревянных опор. Как заверяет производитель, разработка значительно повышает огнестойкость объектов.

Огнестойкая пленка ArmorBuilt представляет собой полимерный материал, который крепится к опорам при помощи экологичного клея. Компания не раскрывает особенности состава композиции и технологии.

Отмечается, что материал прошел испытания на огнестойкость при моделировании пожара и значительно повышает защиту деревянных опор.

Бизнес-директор в Северной Америке подразделения Performance Adhesives Скотт Макинтайр добавил, что компания продолжает расширять портфель товаров в сфере повышения безопасности и одновременно расширять производственные площадки.

Сейчас Hexion расширяет предприятие в Портленде (США) и начинает увеличивать мощности завода в Бримбанке (Австралия).

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