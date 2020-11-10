Американская компания Hexion выпустила на рынок огнестойкую пленку для защиты деревянных опор. Как заверяет производитель, разработка значительно повышает огнестойкость объектов.

Огнестойкая пленка ArmorBuilt представляет собой полимерный материал, который крепится к опорам при помощи экологичного клея. Компания не раскрывает особенности состава композиции и технологии.

Отмечается, что материал прошел испытания на огнестойкость при моделировании пожара и значительно повышает защиту деревянных опор.

Бизнес-директор в Северной Америке подразделения Performance Adhesives Скотт Макинтайр добавил, что компания продолжает расширять портфель товаров в сфере повышения безопасности и одновременно расширять производственные площадки.

Сейчас Hexion расширяет предприятие в Портленде (США) и начинает увеличивать мощности завода в Бримбанке (Австралия).