В Беларуси наказали фирму за продажу огнезащиту без сертификации по ТРЕАЭС 043/2017

В Белоруссии власти оштрафовали торговую компанию «Стильное решение» (Минск) за продажу огнезащитных составов, не прошедших сертификацию по техрегламенту ЕАЭС 043/2017. Как сообщает МЧС Республики, нарушитель реализовывал продукцию российского производства.

Сотрудники ведомства с 1 по 21 октября провели внеплановую проверку соблюдения «Стильным решением» требований технического регламента ЕАЭС «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» при выпуске продукции в обращение. В ходе проверки было установлено, что компания реализует огнебиозащиту для древесины GOODHIM 1G DRY и GOODHIM Prof 1G RED (соответственно сухой концентрат и готовый раствор первой группы огнезащиты).

Вся продукция не прошла процедуру «обязательного подтверждения соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017». В качестве производителя указана российская компания «ЭкоТехнологии»

По итогам проверки главе организации вручено предписание об устранении нарушений и требований о запрете продажи продукции.

«За нарушения, выявленные в ходе проверки, к административной ответственности привлечс ены директор “Стильное решение” в виде штрафа в размере 12 базовых величин и юридическое лицо “Стильное решение” в виде штрафа в размере 100% от стоимости реализованной продукции», – отмечает ведомство.

Примечательно, по данным на 11 ноября, на сайте компании «Стильное решение» стоит пометка «Нет в наличии» у продукции марки GOODHIM.

Напомним, на Международном форуме высотного и уникального строительства 100+ TechnoBuild участники круглого стола, посвященного пожарной безопасности, отмечали сложности сертификации огнезащиты по ТР ЕАЭС 043/2017. В частности, сопредседатель подкомитета «Огнезащита» Федеральной Палаты пожарно-спасательной отрасли Евгений Кузнецов посчитал, что для этого в установленный срок нужно провести 2 160 огневых испытаний на 20 установках. Однако сейчас это невозможно, поскольку в национальную часть реестра внесены только 7 организаций.

В связи с этим Евразийская экономическая комиссия предложила продлить сроки по сертификации до 1 июля 2022 года.