В ЮАР в ходе эксперимента сожгли 20 домов

Сотрудники Исследовательского отдела пожарной техники Стелленбосского университета (FireSUN, ЮАР) вместе с Управлением по ликвидации последствий стихийных бедствий провели масштабный эксперимент, в ходе которого изучили распространение огня. Для этого они сожгли 20 домов.

Как сообщает пресс-служба университета, для эксперимента были построены типичные для поселений здания. Все дома были расположены в планировке четыре на пять. Объекты сжигали по сценарию «линия огня» путем одновременного воспламенения подряд четырех жилых домов. Затем пламя перекидывалось на остальные здания. Все дома сгорели за пять минут. От них осталась только куча металлолома.

На скорость распространения пламени повлияла близость зданий (1-2 метра), ветер (15-25 км/ч) и материалы. Температура достигала температуры 1200 градусов по Цельсию в течение одной минуты.

Руководитель проекта из FireSUN Ричард Уоллс заявил, что далеко не все меры эффективны для замедления распространения огня.

«К примеру, огнезащитный состав оказал бы незначительное воздействие из-за интенсивности пожара. Огонь проникал в дома через щели в конструкциях, тем самым сводя на нет влияние покрытий», – сказал Ричард Уоллс.

Он добавил, что пять минут, за которые сгорели дома, – пугающая цифра. Обычно у жителей уходит несколько минут на вызов пожарных, еще больше – на прибытие огнеборцев. В состоянии шока люди часто ошибаются в наборе номера.