В Бразилии выяснили, какие смолы повышают огнестойкость покрытий

Бразильские ученые выяснили, как влияет концентрация смол на огнестойкость эпоксидных покрытий для металлических конструкций. Статья на днях была опубликована в издании Journal of Coatings Technology and Research (Журнал технологий и исследований покрытий).

В работе приняли участие сотрудники Федерального университета Санта-Катарина, расположенного на юге Бразилии. Исследование профинансировали правительственные агентства CAPES (Координация повышения квалификации кадров высшего образования), CNPq (Национальный реестр юридических лиц) и FAPERGS (Исследовательское агентство Риу-Гранди-ду-Сул). Смолы предоставила компания Evonik, расширяемый графит – National de Grafite Company.

Исследователи сравнили пять типов смол (эпоксидная, акриловая, алкидная, силиконовая и гибридная силикон-эпоксидная смола) во вспучивающихся покрытиях и изучили влияние концентрации этих веществ на огнезащитные характеристики.

Как оказалось, смолы, содержащие силикон, выделяют меньше тепла и являются термически стабильными. Они также выдержали и испытание на огнестойкость. Образцы составов, включающие эпоксидные и силиконовые смолы, в отличие от других образцов не разрушились при температурах 130-160 градусов по Цельсию.

Немаловажным оказалась и возможность снижения концентрации этих смол в составах, что дает экономию продукта.

«Было обнаружено, что можно снизить концентрацию смолы в составах, содержащих эпоксидные и силиконовые смолы, до 25,6% и сохранить или даже улучшить их огнезащитные свойства», – отмечается в исследовании.

Напомним, повышением огнестойкости эпоксидных ЛКМ занимаются ученые по всему миру. Так, специалисты Пекинского химико-технологического университета выяснили, что включение нитрида циркония способствует улучшению огнестойких характеристик покрытий.