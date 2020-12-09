Американские ученые модернизировали литий-ионные батареи

Группа ученых «Стэндфордского Университета» и Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики США модернизировали литий-ионные батареи, сделав их пожаробезопасными. Исследование было опубликовано в издании Nature Energy.

Разработчики обратили внимание на токосъемники – часть батареи, которая ранее не использовалась для повышения производительности аккумулятора, но при этом служила причиной пожара. Команда реконструировала этот компонент батареи. Для этого ученые переработали токопроводы (тонкая металлическая фольга, которая распределяет ток между электродами и от электродов, при. ред.). Они полностью заменили медный проводник на тонкий полимер, покрытый ультратонкой медью, и добавили в полимерный слой антипирен. В качестве полимера использовали полиимид, антипирена – трифенилфосфат.

Получившийся токоприемник стал легче, безопаснее и энергоэффективнее.

Как полагают разработчики, такой подход позволит решить две задачи: снизить опасность батарей и улучшить работу аккумуляторов.

Тесты показали, что стандартные батареи под воздействием открытого пламени загорелись и горели, пока не сгорел весь электролит. Модернизированные аккумуляторы горели слабо, гасли в течение нескольких секунд, а пламя снова не вспыхивало даже при попытках поджечь их.