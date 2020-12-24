В США запретили использование двух антипиренов

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) включило пять веществ, в том числе два антипирена, в раздел 6 «Закона о контроле над токсичными веществами» (TSCA, принят 22 июня 2016 года). Документ 22 декабря был опубликован на ресурсе EPA.

Под ограничения попали следующие продукты: декабромдифениловый эфир (декаБДЭ), фенол, изопропилированный фосфат (PIP (3: 1)), 2,4,6-Три-трет-бутилфенол (2,4,6-TTBP), гексахлорбутадиен (ГХБД) и пентахлортиофенол (PCTP).

В качестве антипиренов используются декаБДЭ (применяется для повышения огнестойкости полимерных корпусов электрооборудования) и PIP (3: 1) – пластификатор и огнезащитная добавка для герметиков, клеев, индустриальных покрытий, пластиков.

Включение в список этих материалов означает ограничение по их производству, импорту в США, переработку и продажу на территории страны. По запрет подпадают также продукты, содержащие указанные вещества.

При этом есть исключения из правил. ДекаБДЭ можно использовать в составе изоляции кабельной продукции и аэрокосмической отрасли в течение трех лет после вступления запрета в силу, в индустрии гостеприимства в составе занавесок – в течение 18 месяцев, в автопроме – до 2036 года, в производстве и переработке пластиков – до создания нового безопасного декаБДЭ.

Применение PIP (3: 1) допускается в авиационных гидравлических жидкостях, в смазках, в запчастях для авиации и автопрома, в качестве промежуточного продукта при производстве цианоакрилатного клея, в воздушных фильтрах двигателей для локомотивов и морских судов, в индустрии пластиков – до появления нового безопасного PIP (3: 1).

Правила вступают в силу через 30 дней после публикации в Федеральном реестре.