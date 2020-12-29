В Канаде испытали огнестойкую сетку

В Канаде этим летом испытали огнестойкую сетку для защиты домов от возгорания. Новинка спасла от уничтожения два дома из трех. Причем последнее здание было без защиты.

Как сообщает телеканал CTV (Канада), испытания прошли минувшим летом. Их инициатором выступил разработчик сетки – химическая компания Genics из Эдмонтона (провинция Альберта). Для тестов компания построила три небольших деревянных здания, два из которых покрыла огнестойкой сеткой. Затем сотрудники подожгли дома. Огонь повредил сайдинг, нижние кромки крыши, а потолочные панели немного почернели.

По словам представителей Genics, в составе сетки Mythril Mesh используется раствор меди и бора, который приводит к расширению материала при повышении температуры. В результате создается «тепловое одеяло», закрывающее все отверстия. Кроме того, изобретение позволяет дереву дышать, чем спасает от грибка и гнили.

Ранее, в 2016 году, Genics испытал свою сетку для защиты деревянных столбов. Опоры, завернутые в огнестойкую сетку, выстояли во время лесного пожара. Сейчас эту продукцию используют в США.