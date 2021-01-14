Американский концерн Ascend приобрел активы Eurostar

Французский производитель огнестойких пластиков Eurostar Engineering Plastics вошел в состав Ascend Performance Materials (США). Об этом еще 5 января сообщили обе компании.

Eurostar – пятое приобретение Ascend за последнее время. Ранее, в 2020 году, в состав компании вошли итальянские фирмы Esseti Plast и Poliblend, а также китайский производитель компаундов NCM и Tehe Engineering Plastic. Таким образом, сделка подчеркивает стремление Ascend стать глобальным игроком.

Президент и генеральный директор Ascend Фил МакДивитт отметил, что компания реализует стратегию, которая позволит стать ей «глобальным, диверсифицированным и надежным поставщиком». Новый игрок дополнит ассортимент и расширит присутствие концерна в Европе.

«Опыт Eurostar в производстве компаундированных полиамидов хорошо вписывается в наш собственный портфель и производственные возможности», – заявил вице-президент Ascend по Европе Джон Сондерс.

Добавим, Eurostar специализируется на разработке и выпуске безгалогеновых огнестойких полимеров. Компания распространяет свою продукцию на рынках Швейцарии, Италии, Германии, Франции, Великобритании, Скандинавии, Китая, Сингапура, Таиланда, Малайзии, Индии и США.