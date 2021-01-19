Для огнезащиты фасада «Музея будущего» использовали более 600 тыс. панелей

Фасад «Музея будущего» в Дубае (ОАЭ) защитили материалами местного производства. На огнезащиту объекта ушло более 600 тыс. квадратных метров продукции.

Компания Notus Composites 7 января сообщила, что она завершила поставку огнестойкого (FR) эпоксидного препрега, предназначенного для защиты фасадных панелей музея. На реализацию проекта ушло около двух лет.

О предстоящей поставке продукции Notus Composites объявил в октябре 2019 года. Тогда же, в 2019 году, началось строительство музея, и были установлены первые панели – эпоксидные препреги EPFR-609 и поверхностные пленки NE11FR. Эти материалы в начале 2017 года прошли испытание на огнестойкость NFPA 285 (образец, сплошную двухэтажную стену, обжигают в течение 30 минут).

«” Музей будущего”, который откроется в 2021 году, включает 1024 облицовочных панели. Каждая панель уникальна по форме, так как арабская каллиграфия, покрывающая фасад. Вплетена в каждую отдельную панель, а черные буквы также образуют проемы застекленных окон в фасаде», – отмечается в сообщении компании.

Компоненты препрегов перед установкой были ламинированы в пресс-формах с ЧПУ. В панели добавлены светодиодные системы освещения, элементы остекления и отделка поверхности из нержавеющей стали.

Добавим, компания Notus Composites – стартап, созданный в 2015 году в зоне свободной торговли Рас-Аль-Хайма. Организация поставляет эпоксидные препреги и полимерные пленки на рынки Ближнего Востока, Азии и Европы.