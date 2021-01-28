Словенские ученые разработали технологию по повышению огнестойкости древесины

Ученые «Словенского национального строительного института» разработали метод повышения огнестойкости древесины. Технология основана на экологически чистом процессе минерализации.
Статья об инновации на днях была опубликована в журнале «Зеленая химия». В работе принимали участие Андрей Понделак, Андрияна Норт Шкапине, Наташа Принс, Фридерик Принс и Томас Пазлар.
Дерево как строительный материал часто используется благодаря отличным механическим и физическим свойствам, легкости обработки, эстетической привлекательности, экологичности и высокой устойчивости. Однако этот материал имеет существенный недостаток: горючесть. В мире было создано немало методов по повышению огнестойкости древесины, и одним из них является минерализация неорганическими огнезащитными материалами, такими как карбонаты. Однако эта технология имеет ряд недостатков. В частности, для достижения высокого уровня огнестойкости, необходимо использование дорогостоящего оборудования, а сам процесс весьма неэкономичен. Кроме того, происходит осаждение карбонатов на поверхности, что затрудняет обработку древесины.
Чтобы решить эти проблемы, ученые предложили пропитывать дерево водным раствором ацетоацетата кальция (Ca (OAcAc)2) под вакуумом для образования CaCO3.
«Новый метод имеет большой потенциал в качестве экологически чистого антипирена, потому что негорючий CO2 выделяется при эндотермическом разложении. Из-за низкой растворимости CaCO3 в воде ожидается низкий уровень выщелачивания CaCO3 из древесины. По этой причине модифицированная таким образом древесина может быть пригодна для наружного применения», – отмечается в статье.
Предлагаемый метод предполагает образование CaCO 3глубоко в структуре древесины в результате процесса вакуума-давления. Кроме того, пропитка включает использование только одного компонента — водного раствора ацетоацетата кальция — и одностадийный процесс, чтобы значительно улучшить огнестойкость материала. Вышеуказанные факторы ясно показывают огромный потенциал этого экологически чистого метода минерализации древесины, и мы твердо уверены, что такой процесс можно легко довести до промышленного уровня.
В ходе эксперимента разработчики зафиксировали снижение в течение первых 600 секунд испытания (THR 600 с), а также в индексе скорости роста пожара (FIGRA).