На Украине после трагедии в больнице задержали ответственного за пожарную безопасность

Силовики после пожара в реанимации Запорожской областной инфекционной больницы, где погибли четыре человека, задержали ответственного за противопожарную безопасность. В учреждении лечились больные с Covid-19. Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины.

Сигнал о возгорании, по данным Запорожского отделения Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, поступил в службу спасения «101» в 23:25 по местному времени. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что горит одна из палат реанимации, расположенной на первом этаже нового корпуса. Площадь пожара не превышала 20 квадратных метров, а в очаге опасности находились 12 человек. Во время поисково-спасательных работ пожарные обнаружили тела четырех человек и спасли еще 8. Возгорание было ликвидировано в 00:19 ночи.

Как уточняет надзорное ведомство, жертвами пожара стали три пациентки и анестезиолог. Люди погибли от шока, вызванного ожогами. Еще два человека (по данным издания «Гордон», это врач и медицинский брат) с отравлением продуктами горения и ожогами были доставлены в больницу.

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По факту нарушения требований пожарной безопасности было Запорожская областная прокуратура начала расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 270, ч. 2 ст. 272 УК Украины.

«В ходе досудебного расследования, осмотров места происшествия, обысков установлены факты нарушений в деятельности этого медицинского учреждения требований законодательства Украины “О пожарной безопасности и об объектах с повышенной опасностью”», – сообщает офис генпрокурора.

Среди причин пожара рассматривается использование медицинского оборудования без наличия соответствующих разрешений и с нарушением установленных правил. Это привело к утечке кислорода через систему искусственной вентиляции легких, его критическому накоплению в палате, взрыву и пожару. Главного управление Нацполиции в Запорожской области не исключает и версию поджога.

Досудебное расследование по уголовному делу ведут сотрудники нацполиции.