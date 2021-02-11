Tirupati Graphite начнет продажи графита в Европе

Компания Tirupati Graphite plc (штаб-квартира находится в Великобритании) 10 февраля объявила о получении одобрения Европейского агентства по химикатам (ECHA) в системе REACH продуктов из расширяемого графита (так производитель называет товар, прим. ред.). Сертификация REACH позволит начать продажи продукции в Европе.

Tirupati была основана в апреле 2017 году, выпуск расширяемого графита начался в 2019. Проект включает включают первичную добычу и переработку графена на Мадагаскаре, высокотехнологичную переработку графита в Индии для производства специальных продуктов. За последние два года компания провела несколько успешных испытаний продуктов и поставила пилотные партии клиентам в разных странах под торговой маркой CarboflameX. Эта продукция используется при производстве противопожарной изоляции в строительной отрасли.

«Независимые исследования показали, что расширяемый графит более эффективен в случае больших пожаров по сравнению с обычными антипиренами и для повышения пожарной безопасности в зданиях», – говорится в сообщении компании.

Особенности продукта и его экологические характеристики повлияли на увеличение спроса со стороны клиентов. Сейчас 90% расширяемого графита выпускает Китай, где при его производстве используются экологически опасные технологии. Поэтому потребители обратили внимание на марку CarboflameX. Однако для расширения зоны поставок материала необходимо было получить сертификат REACH.

Генеральный директор Tirupati Graphite Шишир Поддар заявил, что регистрация в системе REACH продуктов из расширяемого графита позволит компании получить прибыль благодаря быстрорастущему спросу в Европе. В ЕС и странах, где принят стандарт REACH, ожидается увеличение продаж.

Добавим, как ожидается, в ближайшие 10 лет спрос на расширяемый графит будет расти в среднем на 7-10%. Это объясняется эффективностью продукта при использовании в качестве антипирена.