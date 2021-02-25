Akdeniz расширяет производство антипиренов

Компания Akdeniz Chemson (ранее Akdeniz Kimya) объявила о строительстве завода по производству бората цинка в Измире (Турция). Мощность площадки составит 3 тыс. тонн в год, говорится в сообщении Businesswire.

Проект по увеличению мощностей Akdeniz запустила после объединения с австрийской Chemson, входящих в организацию OYAK (турецкий благотворительный и пенсионный фонд). Обе компании начали работать под брендом Akdeniz Chemson. Контракт был заключен в октябре 2020 года.

Akdeniz открыл первое производство бората цинка в 2018 году мощностью в 3 тыс. тонн.

«Чтобы удовлетворить потребности быстро развивающегося рынка, Akdeniz Chemson запустила первую фазу своего нового завода в Измире. Akdeniz Chemson будет производить 6000 тонн бората цинка в год в дополнение к существующим мощностям, когда будет завершена вторая фаза инвестиций», – сообщает Businesswire

Сроки реализации проекта и объем инвестиций не уточняются. Помимо строительства завода антипирена бората цинка компания параллельно увеличивает мощности по выпуску оксида цинка.