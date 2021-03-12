Hexion увеличивает производство огнестойкой пленки

Американская компания Hexion 10 марта объявила о строительстве новой линии по производству огнестойкой пленки марки ArmorBuilt. Запуск площадки намечен на конец 2021 года.

Как сообщает Hexion, поводом для увеличения выпуска продукции стал высокий спрос на огнестойкую пленку среди представителей энергетической отрасли. Поэтому в этом году планируется расширить производственную площадку в Портленде (штат Орегон). Инвестиционный проект включает запуск двух автоматизированных производственных линий по выпуску огнестойкой пленки ArmorBuilt для защиты деревянных опор в зонах, подверженных лесным пожарам.

Первая линия, как ожидается, будет запущена в последних числах марта, вторая – в конце 2021 года. Объем инвестиций и мощности производства продукции не уточняются.

Компания отмечает, что дополнительные мощности позволят удовлетворить растущий спрос на огнестойкую пленку. Инвестиции в такую продукцию являются «ключевой частью глобальной стратегии роста».

Напомним, информация о появлении огнестойкой пленки марки ArmorBuilt появилась осенью 2020 года. В связи с востребованностью продукта Hexion анонсировал расширение мощностей в США и Австралии.