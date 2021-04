Automated measurements of the thermal stability of inorganic pigments in plastics applications.

Lanxess расширил линейку термостойких пигментов Материалы по теме В РХТУ им Д.И. Менделеева создали огнестойкий полимер для авиации Lanxess 31 марта объявил о расширении ассортимента термостойких желтых пигментов для окрашивания высокотемпературных пластиков. Продукты выдерживают до 260 градусов по Цельсию. Расширение коснулось неорганических пигментов марок Colortherm Yellow. Материалы Colortherm Yellow 5 и Colortherm Yellow 26 выпускаются на основе оксида железа и оксида цинка. Продукты специально разработаны для экономичного окрашивания в диапазоне температур от 220 до 260 градусов по Цельсию. Компания отмечает, что благодаря высокой цветовой насыщенности эти материалы стали компромиссом для производителей и переработчиков пластиков при выборе между пигментами более высокого класса Colortherm Yellow 20 и Colortherm Yellow 30. Эти два материала выдерживают нагревание до 300 градусов по Цельсию. Добавим, ассортимент линейки Colortherm Yellow включает Colortherm Yellow 5, Colortherm Yellow 20, ферриты цинка Colortherm Yellow 26, Colortherm Yellow 30 и Colortherm Yellow 3950. Продукты позволяют получить высокотемпературные пластики насыщенных желтых оттенков и оранжевые тонов, выдерживающих температуру до 300 градусов по Цельсию. Lanxess Инновации Термостойкие полимеры » Facebook

Twitter

Google +