В Великобритании создали противопожарную систему, способную прогнозировать развитие огня

В Имперском колледже Лондона разработали инновационную систему противопожарной защиты. Она позволяет прогнозировать ход возгорания и заблаговременно представлять пожарным информацию о пламени. Разработку на конференции EUSAS (Европейское общество автоматических систем сигнализации) представил эксперт по пожарной безопасности Гильермо Рейн.

Как сообщает IFSEC Global, конференция, посвященная искусственному интеллекту в обнаружении пожаров, прошла в режиме онлайн с 16 по 17 марта. На ней Рейн представил систему противопожарной защиты «Пожарный навигатор».

Она сочетает в себе датчики в здании, компьютерное моделирование и искусственный интеллект. Система предназначена для прогнозирования движения огня внутри большого здания и предоставления пожарным данных о возгорании.

«” Пожарный навигатор” разработан для преодоления разрыва между пожарной безопасностью и информационным моделированием зданий за счет использования данных, уже полученных от датчиков высотных зданий, таких как датчики дыма и тепла. Быстрая и простая клеточная автоматизированная модель ассимилирует данные датчиков и с помощью методов обратного моделирования и генетических алгоритмов определяет место возгорания, время, скорость распространения пламени и скорость дыма», – отмечает IFSEC Global.

Система особенно подходит для защиты объекты с повышенным риском. К ним относятся небоскребы, больницы, туннели и электростанции.