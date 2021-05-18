В Ирландии запустят производство нетоксичного антипирена

Компания Halt (Северная Ирландия) вывела на рынок нетоксичный антипирен для древесины. Объем инвестиций в проект составил 1,7 млн фунтов стерлингов (176,9 млн рублей). Кроме того, в новый бизнес вложит средства Pure Fitout.

Как сообщает Halt, средства были направлены на разработку антипирена под маркой Burnblock и строительство завода в Белфасте. Особенности состава новинки не раскрываются. Компания отмечает, что Burnblock полностью состоит из натуральных компонентов, биоразлагаемый, нетоксичный, безопасный и чистый. Обработка древесины антипиреном позволяет предотвратить попадание кислорода в материал и те самым защитить его от возгорания. При нагревании древесины выделяются инертные газы и вода, которые и замещают кислород.

Новинка прошла испытания в ряде европейских организаций, в частности, RI.SE (SP-Fire, Швеция), MPA (Германия) и BRE (Великобритания).

В бизнес по производству антипирена планирует вложить средства компания Pure Fitout. Объем инвестиций в расширение площадки и продажи Burnblock составит 3,1 млн евро (277,9 млн рублей).

Сейчас Halt завершает строительство завода и набирает сотрудников на производство. Как планируется, возведение предприятия закончится в июне 2021 года. Новый антипирен будет доступен для потребителей Великобритании и Ирландии.