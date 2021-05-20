Hempel усовершенствовал состав линейки Hempafire Pro

Hempel расширил огнезащитную эффективность линейки материалов Hempafire Pro. Как заверяет производитель, огнезащитные составы обеспечивают защиту стальных конструкций на 90 и 120 минут при целлюлозном горении.

Компания представила Hempafire Pro 315 в 2018 году. Продукт обеспечивал защиту от огня в течение 60 минут. Новый состав в линейке способен обеспечить 3-ю и 2-ю группы огнезащитной эффективности.

Как отмечают представители Hempel, поводом для разработки Hempafire Pro 400 стали запросы клиентов о создании вспучивающиеся покрытия со свойствами, аналогичными Hempafire Pro 315. При этом состав должен быть сертифицирован на 90 минут. Компании удалось решить эту задачу.

Огнезащитный материал доступен в Великобритании и странах, где принят стандарт BS-476.