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Фото: https://beton-house.com

Ученые повысили огнестойкость бетонных конструкций

Наталья Кузнецова 23 часа назад В мире, Новости

Исследователи Нортумбрийского университета (Великобритания) и Университета Шри-Джаяварденепура (Шри-Ланка) повысили огнестойкость бетонных строительных конструкций. Предполагается использовать стены, напечатанные на 3D-принтере, с наполнением из минеральной ваты. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Case Studies in Construction Materials.

Команда испытала 12 образцов бетонных панелей – по «стандартной» технологии и напечатанных на 3D-принтере. Затем были проведены огневые испытания при температуре 300 градусов по Цельсию. Несколько панелей имели пустые полости, заполненные минеральной ватой.

Исследование показало, что бетонные конструкции, в том числе и напечатанные на 3D-принтере, включающие минвату, выдерживают до пяти часов воздействия высоких температур. Более того, эти панели весили на 64% меньше сплошных конструкций.

Как отмечается в издании Input, в перспективе технология 3D-печати позволит снизить затраты на производство стройматериалов и стоимость строительства. Повышение огнестойкости бетонных панелей даст возможность возводить недорогие и безопасные объекты, а также решить проблему нехватки жилья.

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