Финны предложили покрывать композиты керамическим огнезащитным составом

Финская компания Finnester Coatings из города Лахти предложила использовать для защиты объектов керамическое огнезащитное покрытие под маркой RED (красный, прим. ред.). Как отмечают создатели новинки, материал выдерживает температуру до 1000 градусов по Цельсию.

Композиты, впрочем, как и большинство объектов, необходимо защищать от огня. Чтобы повысить огнестойкость таких материалов, используют ряд приемов, к примеру, добавляют специальные смолы или вспучивающиеся гелькоуты. Это, в свою очередь, влияет на эстетику конструкции. Окраска огнезащитным составом также не всегда эффективна.

Финны предложили использовать для защиты композитов керамическое огнезащитное покрытие. Оно, по их словам, способно сохранить целостность под воздействием огня.

«При воздействии огня покрытие образует керамический экран, который не создает пламени. В отличие от вспучивающихся огнезащитных растворов, керамический экран сохраняет свои огнезащитные свойства даже на открытом воздухе. Состав продлевает время воспламенения и обеспечивает низкую скорость тепловыделения подложки, выдерживая температуру до 1000°C без потери структурной целостности», – уверяют создатели материала.

Разработчики добавили, что RED соответствует классу B стандарта EN 13501-1 (материалы, не приводящие к вспышке, однако способствующие полностью развитому пожару после 20 минут), EN 45545-2 (Европейский Железнодорожный Стандарт Пожарной Безопасности) класс опасности HL1-3.