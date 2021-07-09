В Китае ограничили строительство небоскребов

Власти Китая запретили строительство небоскребов высотой больше 500 метров. Такое решение было принято на фоне мер по ужесточению проверки таких зданий, сообщает агентство Синьхуа.

На днях Государственный комитет по делам развития и реформ КНР выпустил циркуляр, в котором сообщается, что строительство новых зданий высотой более 250 метров должно быть строго ограничено.

В случае необходимости возведения такого объекта, необходимо пересмотреть план строительства по ряду аспектов, в том числе и по пожарной безопасности. Также требуется известить Министерство жилья, городского и сельского строительства КНР. Новые высотки должны соответствовать возможностям пожаротушения и масштабу города.

«Местные органы власти совершенствуют управление объектами строительства с точки зрения безопасности и качества, однако все еще существуют недочеты, которые могут привести к потенциально опасным ситуациям», – цитирует агентство циркуляр.

Как уточняет Bloomberg, это решение связано с опасением властей из-за качества объектов и слабого надзора за работами. Кроме того, по словам доцента Гонконгского университета Цяо Шитуна, слишком высокие здания часто строят по прихоти руководства городов, а эти объекты сами по себе недостаточно эффективны.