Berger Paints станет поставщиком огнезащитных покрытий в Бангладеш

Berger Paints начнет выпускать в Бангладеш огнезащитные покрытия по контракту с Promat. Поводом для такого решения стал пожар на фабрике по производству соков, лапши и сладостей Hashem Food and Beverage, где погибли 52 человека (произошел 8 июля 2021 года).

Как сообщает The Daily Star, концерн Berger Paints подписал соглашение с Promat Fire and Insulation Private Ltd на запуск проекта по поставкам огнезащитных продуктов в Бангладеш.

«Таким образом, указанный в списке транснациональный производитель красок теперь может импортировать, производить и распространять огнестойкие вспучивающиеся продукты в стране», – отмечает издание.

Кроме того, компания Berger Paints станет будет импортером и дистрибьютором продукции Promat в Бангладеш.

По словам старшего генерального менеджера по продажам и маркетингу Berger Paints Bangladesh Мохсина Хабиба Чоудхури, жителям Бангладеш не хватает знаний и средств защиты для профилактики пожаров на предприятиях. Выбор в пользу Promat был сделан, поскольку эта компания является мировым лидером в отрасли огнезащитных продуктов, чтобы впоследствии поставлять товары, сертифицированные на международном уровне.

«Эти продукты могут помочь удерживать стальную конструкцию примерно на два часа во время пожара, что дает пожарным службам достаточно времени, чтобы потушить возгорание», – добавил представитель Berger.

Berger Paints планирует в январе 2022 года выпустить новую линейку антипиренов. Компания также намерена импортировать продукцию, на которую будет наблюдаться невысокий спрос.