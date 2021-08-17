В США начнут перерабатывать огнестойкий полистирол

Американская компания Agilyx (Портленд, штат Орегон) сможет перерабатывать огнестойкий полистирол. Технология компании дает возможность получать из отходов стирол высокой чистоты.

Как сообщает Agilyx, на днях компания и ее технологический партнер объявили о сотрудничестве в сфере переработки полистирола. Договоренность предполагает переработку бромированный огнестойкий полистирол (PS) в мономер стирола. Полученный продукт будет использоваться при производстве стирол-акрилонитриловых и ненасыщенных полиэфирных смол, полистирола, пенополистирола, акрилонитрилбутадиенстирола (АБС-пластик) и стирол-бутадиенового каучука.

При этом будут применяться «интегрированные технологии деполимеризации Agilyx». Особенности технологии и сроки реализации проекта не раскрываются.

Компания отмечает, что технологический прогресс дает возможность ежегодно только в Европе перерабатывать более 200 тыс. тонн огнестойкого полистирола.