В Германии разрабатывают огнестойкие композиты на биологической основе для судов

В Германии исследователи изучают возможности применения огнестойких композитов, армированных волокном (FRP), на биологической основе в качестве материалов в судостроении.

Как сообщает CompositesWorld, Fraunhofer IFAM (Германия, Институт производственных технологий и передовых материалов им. Фраунгофера, прим. ред.) реализует проект GreenLight. В нем также участвуют Huntsman Advanced Materials, SAERTEX GmbH & Co. KG, Lloyd’s Register, nova-Institut, Meye Werft GmbH & Co. KG и INVENT GmbH. Целью проекта является разработка пожаробезопасных композитов на биологической основе для применения в качестве несущий конструкций в судостроении. Он также охватывает производство и переработку материалов.

Проект GreenLight предполагает разработку материалов на основе полибензоксазина – они обладают многообещающими свойствами с точки зрения огнезащиты и более низкой скорости выделения тепла, а также меньшей плотности дыма и токсичности при пожаре. Партнеры по проекту считают, что даже без добавления галогенированных антипиренов эти материалы обладают высоким потенциалом для удовлетворения требований пожарной безопасности.

Также при реализации проекта уделяется внимание полимерам на биологической основе и бензоксазинам. Они характеризуются более низким уровнем выбросов CO 2. Чтобы получить бензоксазин, можно использовать, к примеру, кукурузные початки или семена кунжута. Ученые намерены исследовать композиты на основе бензоксазина с точки зрения устойчивой химии.

Кроме того, партнеры планируют оснастить FRP датчиками для контроля состояния материала во время эксплуатации. В конечном счете, это позволит улучшить конструкцию при производстве и сократить количество циклов технического обслуживания.