Ученые университета МЧС Беларуси запатентовали технологию огнезащитной обработки

Сотрудники Университета гражданской защиты МЧС Республики Беларусь получили патент на технологию огнезащитной отделки полиамидных нитей. Способ отличается простотой и не требует длительных высокоэнергетических стадий обработки.

Патент был опубликован на ресурсе «Национальный центр интеллектуальной собственности Республики Беларусь» 30 августа 2021 года. Авторами изобретения выступили кандидат химических наук, доцент, профессор кафедры процессов горения и взрыва Ольга Рева и методист факультета подготовки научных кадров Денис Криваль.

Как отмечается в патенте, одной из проблем при огнезащитной обработке полиамидных нитей является невозможность получить длительный огнестойкий эффект. Ученые попытались решить этот вопрос, разработав новую технологию.

Она заключается в предварительной обработке материала раствором CH 3 COOH, H 2 SO 4 и H 2 0 при их массовом соотношении 1:1:8 при температуре 20-25 градусов по Цельсию в течении 3-5 минут. Затем волокно промывают проточной водой и помещают в композицию аммонийно-металлофосфатного замедлителя горения P 2 O 5 :CaO:MgO:Fe 2 O 3 :SnO на 18-20 минут при комнатной температуре.

В итоге прочность огнезащитной обработки обеспечивает химическая активация поверхности полиамидных волокон.