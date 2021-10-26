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Фото: https://www.heraldonline.com

Компания Celanese заявила о нехватке сырья для производства антипиренов

Наталья Кузнецова 3 часа назад В мире, Новости

В Китае наблюдается нарушение поставок ключевого сырья для производства антипиренов – желтого фосфора. Причиной стало сокращение поставок энергоносителей в Поднебесной, сообщает Independent Commodity Intelligence Services (ICIS) со ссылкой на американскую компанию Celanese Corporation.

По словам генерального директора Celanese Лори Риеркерка, практически весь желтый фосфор, применяемый при производстве антипиренов, поступает из провинции Юньнань. Однако производство сырья упало «в рамках сокращения энергопотребления Китая». В итоге сокращение поставок антипиренов стало одной из причин ограничения производства в сегменте инженерных материалов. Также наблюдалась нехватка некоторых смол и стекловолокна.

Лори Риеркерк заявил, что в следующем году, как ожидается, ситуация с поставками желтого фосфора должна измениться в лучшую сторону.

Добавим, компания Celanese специализируется на производстве продукции для химической и лакокрасочной промышленности. Штаб -квартира концерна находится в Хьюстоне, глобальная сеть тянется от Далласа до Амстердама и Шанхая.

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