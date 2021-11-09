Ученые Empa разработали технологию повышения огнестойкости хлопка

Ученые компании «Швейцарские федеральные лаборатории материаловедения и технологии» (Empa) разработали технологию придания огнестойкости ткани при помощи фосфора и без использования формальдегида. Об этом сообщает Empa.

Одной из проблем современных огнестойких хлопковых тканей является выделение формальдегид, что вызывает определенные неудобства. Ученые Empa смогли решить проблему путем создания физически и химически независимой сети антипиренов внутри волокон. Для этого химик лаборатории Advanced Fibers Сабиасачи Гаан и его коллеги Рашид Назир, Дамбарудхар Парида и Джоэл Боргштедт использовали трехфункциональное фосфорное соединение (оксид тривинилфосфина). Оно способно реагировать только со специально добавленными молекулами (соединениями азота, такими как пиперазин) и образовывать собственную сеть внутри хлопка. Это делает хлопок постоянно огнестойким, не блокируя благоприятные группы -ОН. Исследователи также включили генерируемые in situ наночастицы серебра внутрь ткани. Это прекрасно работает в одноэтапном процессе вместе с созданием сетей оксида фосфина.

Сетки из оксида фосфина не вымываются. Даже после 50 стирок в ткани остаются 95% сетки из огнестойкого материала.

Гаан отметил, что разработку предстоит коммерциализировать. Поэтому ученым необходимо найти компанию, которая сможет производить и поставлять оксид тривинилфосфина. Кроме того, требуется получить регистрацию REACH в Европе.