Qatar Airways Cargo заменит грузовые контейнеры на огнестойкие устройства

Грузовой авиаперевозчик Qatar Airways Cargo на днях объявил о замене устройств для штучной загрузки на огнестойкие контейнеры Safran Cabin. Как сообщает компания, планируется обновить весь парк, который превышает 10 тыс. грузовых единиц.

Поводом для замены устройств стали растущий риск, связанный с транспортировкой литиевых батарей, и вопросы безопасности пассажиров.

«В связи с увеличением перевозок устройств с литий-ионными батареями в устройствах с единичной загрузкой мы искали решение, предотвращающее инциденты в контейнерах, используемых для обработки и хранения багажа, а также при перевозке грузовых грузов. Тщательное тестирование подтвердило абсолютную огнестойкость новых контейнеров FRC Safran Cabin», – сказал директор по грузоперевозкам Qatar Airways Гийом Халле на Всемирном грузовом симпозиуме IATA в Дублине (Ирландия).

После испытаний продукции Safran Cabin компания приняла решение внедрить контейнеры «в течение короткого периода».

Огнестойкие контейнеры Safran Cabin класса D предназначены для защиты от огня в течение 6 часов, они изготовлены из ударопрочных материалов, отличаются эргономичностью, безопасностью и простотой в обслуживании.

Первая партия огнестойких контейнеров (FRC) поступила в Доху 29 сентября. В течение 2022 года Qatar Airways Cargo планирует обновить 70% единиц контейнеров, а в течение ближайших пяти лет – весь парк из более чем 10 тыс. грузовых единиц.