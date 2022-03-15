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Фото: https://3d-m.ru

В США разработали огнестойкую смолу для 3D-печати

Наталья Кузнецова 3 дня назад В мире, Новости

Американская компания Carbon разработала огнестойкую смолу для 3D-печати. Разработка соответствует классу огнестойкости V-0 по UL 94 (самозатухание менее чем за 10 секунд, прим. ред).

Как сообщает разработчик, продукт создан в рамках проекта по расширению возможностей платформы от идеи до производства. Материал представляет собой фотополимерную смолу, обозначаемую как Carbon EPX 86FR. В ней используется технология двойного отверждения.

«EPX 86FR был создан для критически важных отраслей и рынков, которым требуется класс огнестойкости V-0, высокие механические свойства и качество гладкой поверхности в надежной, стабильной и высокопроизводительной платформе для печати», – отмечается в сообщении компании.

Смола подходит для изготовления корпусов аккумуляторов электроники и в автопроме, крышек печатных плат, кронштейнов, крепежа, кабельных зажимов и разъемов.

EPX 86FR с февраля доступен для Северной Америки, Европы и Великобритании.

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