В США разработали огнестойкую смолу для 3D-печати

Американская компания Carbon разработала огнестойкую смолу для 3D-печати. Разработка соответствует классу огнестойкости V-0 по UL 94 (самозатухание менее чем за 10 секунд, прим. ред).

Как сообщает разработчик, продукт создан в рамках проекта по расширению возможностей платформы от идеи до производства. Материал представляет собой фотополимерную смолу, обозначаемую как Carbon EPX 86FR. В ней используется технология двойного отверждения.

«EPX 86FR был создан для критически важных отраслей и рынков, которым требуется класс огнестойкости V-0, высокие механические свойства и качество гладкой поверхности в надежной, стабильной и высокопроизводительной платформе для печати», – отмечается в сообщении компании.

Смола подходит для изготовления корпусов аккумуляторов электроники и в автопроме, крышек печатных плат, кронштейнов, крепежа, кабельных зажимов и разъемов.

EPX 86FR с февраля доступен для Северной Америки, Европы и Великобритании.